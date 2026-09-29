Ямал начал подготовку к празднованию 100-летия округа

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Ямал в рамках подготовки к столетию региона собрал уже больше трёх тысяч предложений по улучшению жизни в округе, они станут основой нашей программы развития "Ямал 100", сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2030 году 100-летия Ямала. Документ закрепляет особый статус юбилея для всей страны и даёт старт подготовке. Работа развернётся на федеральном и региональном уровнях.

Дмитрий Артюхов:

Благодарю Владимира Владимировича Путина за внимание к вековому юбилею Ямала. Праздник будем отмечать в 2030 году на федеральном уровне. Сто лет нашей истории — это эпоха великого труда и громких открытий, навсегда повернувших ход развития России. Освоение уникальных мировых месторождений укрепило энергетическую безопасность и суверенитет нашей страны, усилило её место на геополитической арене, изменило миллионы судеб, для которых Ямал стал родным домом.

Свои идеи в программу развития "Ямал 100" жители округа могут предлагать через приложение "Морошка" и офисы "Уютный Ямал".