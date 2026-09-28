Отопительный сезон начался в Тюмени

С 28 сентября в Тюмени официально стартовал отопительный сезон, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Главный принцип, которым руководствуется администрация города Тюмени при принятии решения, – необходимость определения даты начала отопительного периода таким образом, чтобы в домах тюменцев температура была максимально комфортной в условиях нестабильной температуры наружного воздуха в переходный период", - заявил глава города.

Процесс подключения отопления будет происходить постепенно, в течение недели. Соблюдение срока подачи тепла в многоквартирных домах в первую очередь зависит от действий управляющих организаций, ТСЖ, ТСН. Узнать дату подачи тепла по конкретному адресу можно на сайте АО "УСТЭК". Если информация о причинах не предоставлена, необходимо обратиться в единый call-центр по телефону 38-62-00.

Система централизованного теплоснабжения Тюмени – это две ТЭЦ, более 888 км магистральных и распределительных тепловых сетей, 6 подкачивающих насосных станций и 177 центральных тепловых пункта.