Бывшему инспектору ДПС в Тюменской области дали 9 лет за взяточничество

15:30 28 сентября 2026
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С августа по октябрь 2024 года инспектор ДПС в Голышманово систематически, как самостоятельно, так и совместно с напарником получал взятки от водителей за непривлечение их к административной ответственности и не составление протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма взяток составила около 200 тысяч рублей. Суд признал его виновным в преступлениях и приговорил к  девяти годам колонии строгого режима и штрафу в миллион рублей.

Сумма взяток конфискована в доход государства.

В отношении соучастника материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. Установлены и привлечены к уголовной ответственности 18 взяткодателей. 

 

 

Теги: взятка , приговор
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