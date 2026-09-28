Бывшему инспектору ДПС в Тюменской области дали 9 лет за взяточничество

С августа по октябрь 2024 года инспектор ДПС в Голышманово систематически, как самостоятельно, так и совместно с напарником получал взятки от водителей за непривлечение их к административной ответственности и не составление протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма взяток составила около 200 тысяч рублей. Суд признал его виновным в преступлениях и приговорил к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в миллион рублей.
Сумма взяток конфискована в доход государства.
В отношении соучастника материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. Установлены и привлечены к уголовной ответственности 18 взяткодателей.
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