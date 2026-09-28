Посол Узбекистана и тюменский губернатор обсудили вопросы сотрудничества

Губернатор Тюмеской области Александр Моор и чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Российской Федерации Ботиржон Асадов провели рабочую встречу, на ней в том числе обсуждалось привлечение вузов и научно-исследовательских организаций республики к сотрудничеству на базе Межуниверситетского кампуса.

Сотрудничество в кампусе предлагает проведение совместных исследований, реализацию магистерских программ и программ двойных дипломов.

Моор отметил, что Узбекистан для Тюменской области один из основных внешнеэкономических партнёров. Только за первые шесть месяцев 2026 года товарооборот между регионом и дружественной страной увеличился на 52%. Регион экспортирует продукцию химической промышленности, полимерные материалы, изделия из стекла, бумаги, картона и древесины. импортирует из республики пищевую продукцию, черные металлы и каучук.

Налажено многолетнее сотрудничество и в других сферах. Открыто прямое авиасообщение между Тюменью и Ташкентом. Укрепляется наше партнёрство в вопросах гуманитарного характера, прежде всего в сфере образования. Ребята из дружественной страны учатся в разных вузах региона и участвуют в национально-культурной жизни области.