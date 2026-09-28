Проект по духовной поддержке ветеранов боевых действий запустили в Тюменской области

Пятнадцать участников специальной военной операции стали участниками первого потока проекта “Духовное возрождение ветеранов СВО”, который запустили региональная общественная организация ветеранов СВО "Держава" и Тобольско-Тюменская епархия Русской православной церкви при поддержке партии "Единая Россия", сообщили в облдуме.

Ранее “Держава” выиграла грант губернатора Тюменской области и направила его на духовную поддержку героев.

Участникам первого потока из разных муниципалитетов в Тюмени за три дня организуют беседы со служителями православной церкви, боевыми товарищами, поездки в Тобольск и Абалак, встречу с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием. Также они смогут помочь фронту, присоединившись к сбору электротележек для транспортировки раненых с поля боя.

По словам руководителя регисполкома “Единой России” Ольги Швецовой, проект зародился как ответ на запрос защитников, которые считают, что вернувшимся домой героям важна не только медицинская и психологическая помощь, но и духовная поддержка.

“По завершении первого этапа набор бойцов для участия в следующих потоках станет регулярным — проект продлится до конца года. Проект уже востребован, от многих ребят поступают просьбы об участии их жен, это особенно важно для ветеранов с инвалидностью. Будем пробовать расширять число участников”, - заключил председатель "Державы" Олег Ямпольский.

Следующим этапом работы станет разработка похожего проекта, нацеленного на аудиторию бойцов-мусульман. Организаторы уже заручились первичной поддержкой Духовного управления мусульман Тюменской области.