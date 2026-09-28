Тюменской области нужны маляры, агенты по недвижимости и врачи

Маляров, агентов по недвижимости и врачей не хватает в начале осени в Тюменской области, сообщает сервис hh.ru.

В начале осени работодатели Тюменской области разместили вакансии по 171 профессии, при этом 12 из них вошли в перечень дефицитных. Наиболее выраженный кадровый дефицит в регионе среди маляров, штукатуров и отделочников: на одну вакансию приходится 1,6 резюме при норме от 4 резюме. Также острая нехватка специалистов фиксируется по профессиям агент по недвижимости — 1,8 резюме на вакансию, врач — 1,9.

В регионе также не хватает поваров, пекарей и кондитеров (2,1 резюме на вакансию), администраторов магазина и торгового зала (2,9), ветврачей (3,0), сварщиков (3,2), продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (3,3), фармацевтов-провизоров (3,4), монтажников (3,5), автослесарей и автомехаников (3,6), электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков (3,9).

"В начале бизнес-сезона в четырех из шести регионов Урала сохраняется умеренная конкуренция за рабочие места: в Ямало-Ненецком АО этот показатель составляет 5,9 резюме на вакансию, в Курганской области — 6,4, в Свердловской области — 7,3, в Ханты-Мансийском АО — 7,8. В двух других регионах конкуренция выше: в Челябинской области — 8,7 резюме на вакансию, в Тюменской области — 10,8, что указывает на рынок работодателя.

В числе наиболее дефицитных специалистов, вне зависимости от общего уровня конкуренции за работу в регионе, обычно остаются медики, работники розницы и производственный персонал.

Среди дефицитных специалистов наиболее высокие зарплатные предложения в настоящее время зафиксированы у сварщиков — 246 тысяч рублей, монтажников — 164,4 тысячи рублей, а также маляров, штукатуров и отделочников — 155 тысяч рублей.