Суд обязал власти Казанского округа выплатить местному жителю более 400 тысяч рублей за землю, по которой проложили дорогу

Житель Казанского округа через суд истребовал с администрации муниципального округа компансацию за изъятую у него под дорогу замлю.

Установлено, что гражданин являлся собственником земельного участка. На части этого участка ответчик построил муниципальную дорогу, однако процедуру изъятия земельного участка не оформил и возмещение за него не выплатил. Истец самостоятельно заказал кадастровые работы, разделил участок и определил площадь фактически занятой части — 1641 кв. м.

Суд удовлетворил исковые требования гражданина частично, прекратил его право собственности на земельный участок, занятый муниципальной дорогой и признал право собственности на спорный земельный участок за муниципальным образованием, с администрации в пользу истца взыскал возмещение за изъятый участок в размере 380 тыс рублей, а также судебные расходы: государственная пошлина —15 тыс рублей, расходы на кадастровые работы —24 тыс рублей, расходы на подготовку отчёта об оценке —7 тыс рублей, всего 426 тыс рублей.

Решение не вступило в законную силу.