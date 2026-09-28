Тюменская область заняла третье место в УрФО по объему оптовой торговли

По данным Росстата, Тюменская область занимает третье место в Уральском федеральном округе. В январе-июле оборот оптовой торговли в нашем регионе оценен в 948 млрд 820,3 млн рублей. Выше показатели в Свердловской и Челябинской областях.

По сравнению с тем же периодом 2025 года прирост у нас составил 10,5%. По динамике Тюменская область уступает ЯНАО и Челябинской области. Небольшое снижение в динамике зафиксировано в ХМАО-Югре и Курганской области.

В целом по УрФО оборот оптовой торговли составил 7 трлн 256 млрд 155,1 млн руб., что на 9,7% выше прошлогоднего показателя. В России - 91 трлн 104,9 млрд руб., прирост – на 0,9%, - сообщает Вслух.ру.