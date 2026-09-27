В Тюмени восстанавливают коллектор на Пермякова методом "рукав"

Инновационным бестраншейным методом восстанавливают канализационный коллектор на ул. Пермякова в Тюмени. В изношенную трубу вводят полимерный рукав, который после нагревания затвердевает и образует внутри прочное новое покрытие, сообщили в "Росводоканал Тюмень".

Сначала специалисты с помощью мощной спецтехники промывают участок сети, очищая его от жировых и иловых отложений, влажных салфеток и другого нерастворимого мусора. Затем в трубу вводят полимерный рукав.

"Материал для восстановления трубы доставляют из Санкт-Петербурга. При нагревании полимерный "рукав" твердеет, поэтому его везут под снежной "периной" в рефрижераторах. Внутри трубы гибкий полимерный вкладыш заполняют теплой водой, и он принимает нужную форму. Таким образом мы получаем новые коммуникации, устойчивые к газовой коррозии, которые прослужат еще полвека", — рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Специалисты уже восстановили 410 метров трубы диаметром 1000 мм. Сейчас ведется подготовка к санации очередного участка. В ближайшее время будет восстановлено еще 330 метров. Важно, что реконструкция проводится без ограничения услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей. На время работ смонтирована временная линия для отвода сточных вод, - сообщает Тюменская линия.