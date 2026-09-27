Лидеров сообществ в Тюменской области приглашают на мероприятия от идеи до подачи заявки

1 и 2 октября в мультицентрах "Моя территория" в Ишиме и Тобольске пройдут мероприятия для активистов, представителей некоммерческих организаций и авторов социальных инициатив. Участники познакомятся, обменяются опытом и проработают идеи для подачи заявок на Программу поддержки сообществ.

В Ишиме 1 октября в 16:00 состоится "Грантовый бункер" — командная игра, в ходе которой участники соберут паспорт проекта и подготовят заявку на Программу поддержки сообществ. Каждый участник получит случайную роль в команде — от руководителя проекта до SMM-специалиста — и вместе с другими будет работать над решением выбранной социальной проблемы. В ходе игры команды пройдут этап защиты идей, соберут паспорт проекта и презентуют его экспертам.

В Тобольске 2 октября в 17:00 пройдет нетворкинг-вечеринка "Связаны идеями", приуроченная к запуску второй волны Программы поддержки сообществ. В неформальной обстановке участники познакомятся друг с другом, выполнят игровые задания на знакомство и объединятся в команды, чтобы вместе разработать мини-проект — от идеи и проблемы до социального эффекта. Помогать командам будут консультанты.

Участие не требует обязательств и сложных формальностей — это первый шаг, чтобы понять, как работает Программа и как в нее войти. Чтобы присоединиться, достаточно пройти регистрацию — ссылки опубликованы в официальных группах "Мультицентр "Моя территория" | Ишим" и "Мультицентр "Моя территория" | Тобольск" во ВКонтакте, - сообщает Мой-портал.ру.



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