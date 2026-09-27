Тюменцы следят за состоянием автобусных остановок

Бдительные тюменцы контролируют состояние автобусных остановок. Если появились повреждения, загрязнения, граффити и прочее – сообщают на портал "Тюмень – наш дом".

Для подобных сигналов есть специальный раздел в каталоге "Остановки общественного транспорта". В частности, обращения поступали с улиц Первомайской, Гольцова, Рижской, с остановок у СК "Здоровье", у бизнес-центра "Петр Столыпин", у Тюменского индустриального университета и др.

Чтобы направить обращение, нужно авторизоваться на сайте https://dom.tyumen-city.ru/ через госуслуги или "ВКонтакте". Выбрать нужную категорию, заполнить необходимые разделы, при необходимости приложить фото. Есть возможность поддержать другие сообщения и оценить решение рпоблемы.

Отметим, что все поступившие на портал обращения рассматриваются, можно отслеживать статус, - сообщает Вслух.ру.