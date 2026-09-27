Тюменские нейрохирурги помогли девочке из Белгорода с аномалией Киммерли

14-летняя Даша из Белгорода поступила в Федеральный центр нейрохиругии в Тюмени с патологией позвоночной артерии, аномалией Киммерли.
"Случай оказался крайне редким: из двух позвоночных артерий у девочки полноценно функционировала только одна, а внутримозговые сосуды также имели аномальное строение. Подобная патология встречается примерно в одном случае на 100 тысяч человек. С помощью современного экзоскопа мы безопасно отделили артерию от костных каналов. Операция подарила Даше спокойную жизнь", - рассказал заведующий детским нейрохирургическим отделением ФЦН Тюмени, к.м.н Юрий Якимов. Через два дня пациентку выписали, она будет наблюдаться у неврологов и реабилитологов.
"После операции я сразу почувствовала теплоту лица и головы, появился румянец на щеках", - делится Даша.
После реабилитации она намерена продолжить обучение в художественной школе и заниматься на роликах, - сообщает Тюменская линия.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru