Тюменские нейрохирурги помогли девочке из Белгорода с аномалией Киммерли

14-летняя Даша из Белгорода поступила в Федеральный центр нейрохиругии в Тюмени с патологией позвоночной артерии, аномалией Киммерли.

"Случай оказался крайне редким: из двух позвоночных артерий у девочки полноценно функционировала только одна, а внутримозговые сосуды также имели аномальное строение. Подобная патология встречается примерно в одном случае на 100 тысяч человек. С помощью современного экзоскопа мы безопасно отделили артерию от костных каналов. Операция подарила Даше спокойную жизнь", - рассказал заведующий детским нейрохирургическим отделением ФЦН Тюмени, к.м.н Юрий Якимов. Через два дня пациентку выписали, она будет наблюдаться у неврологов и реабилитологов.

"После операции я сразу почувствовала теплоту лица и головы, появился румянец на щеках", - делится Даша.

После реабилитации она намерена продолжить обучение в художественной школе и заниматься на роликах, - сообщает Тюменская линия.