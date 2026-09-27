Психотерапевт из Тюмени рассказала, когда отказ ребёнка идти в школу связан с усталостью

Психотерапевт Эльвира Соколова считает, что за отказом идти в школу у ребенка не всегда скрывается обычный каприз. Иногда ребенок просто не может или не умеет признаваться в проблеме, с которой столкнулся. Ребенок мог не выспаться, сильно переживать из за предстоящей контрольной или просто хотеть побыть дома.

– Важно смотреть не на сам факт отказа, а на его регулярность и то, что происходит с ребенком в целом, – объясняет психотерапевт Эльвира Соколова.

Родителям важно задуматься, если разговоры про школу вызывают у школьника сильную тревогу.

– Насторожиться стоит, если по утрам появляются слезы, боли в животе или голове, ребенок плохо спит, становится раздражительным или замкнутым, резко теряет интерес к учебе и общению, – добавила Эльвира Соколова.

Особого внимания требуют случаи, когда ребенок боится кого то из одноклассников или учителей, жалуется, что его дразнят или не принимают в компанию.

По словам специалиста, частая ошибка родителей – стараться любой ценой заставить ребенка ходить в школу, не выяснив причину его нежелания. Излюбленная мамами и папами фраза "Ты должен ходить в школу" проблему не решает. Главное – услышать собственное чадо и разобраться, что его тревожит, - сообщает Мегатюмень