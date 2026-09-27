"Рубин" встретится с действующим чемпионом ВХЛ "Югрой" в Тюмени

Тюменский ХК "Рубин" проведет домашний матч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ с ХК "Югрой", действующим чемпионом по итогам сезона 2025-2026.

В межсезонье соперники встречались на традиционном турнире имени Н.В. Парышева в Кургане. Тогда команда из ХМАО обошла тюменцев со счетом 1:2. "Югра" по итогам заняла первое место, "Рубин" - второе.

Поединок пройдет в СК "Ледовый дворец" в воскресенье, 27 сентября, начало в 17.00 (6+). Телеканал "Тюменское время" покажет в игру в прямом эфире, включайте 21 кнопку кабельных операторов за пять минут до официального начала.

На следующей неделе "Рубину" предстоят два выездных матча в соседние регионы. 1 октября тюменский клуб скрестит клюшки с "Зауралье" в Кургане. 3 октября сыграет с "Омскими крыльями" в Омске, - сообщает Вслух.ру.

0+