ИИ для подготовки к собеседованиям применяют 9% жителей регионов УФО

По данным совместного опроса "Авито работы" и МТС Линк, ИИ для подготовки к собеседованиям используют 39 % жителей регионов Уральского федерального округа. Еще 24 % планируют попробовать их.

"Искусственный интеллект становится частью найма с двух сторон: компании используют цифровые инструменты, чтобы автоматизировать рутинные процессы и ускорять закрытие вакансий, а соискатели обращаются к ИИ уже на этапе поиска работы и подготовки к собеседованиям. Таким образом, цифровые инструменты становятся частью пути кандидата еще до выхода на работу. При этом их использование на этапе поиска и подготовки помогает соискателям развивать навык работы с цифровыми технологиями, который в дальнейшем можно применять и для решения профессиональных задач", — отметил руководитель операций и развития бизнеса "Авито работы" Кирилл Пшеничных.

Как пояснила HR-директор МТС Линк Екатерина Прокушева, подготовка к собеседованию с помощью нейросетей сродни репетиции перед важным выступлением. Такая тренировка помогает снять стресс, структурировать свой опыт и прийти на встречу более сфокусированным. Однако не стоит путать подготовку с заучиванием "правильных ответов". На интервью главное быть собой.

"В первую очередь HR оценивает совпадение ценностей и культурного кода кандидата и компании. Поэтому я советую относиться к ИИ как к умному ассистенту. Технологии позволят сэкономить время и представить ваши навыки в лучшем свете. Но они не могут заменить искреннюю мотивацию и живой интерес", — подчеркнула эксперт.

Особенно активно используют цифровые инструменты молодые специалисты: 65 % соискателей в возрасте 18-24 лет при подготовке к собеседованиям обращаются за помощью к искусственному интеллекту, тогда как старше 55лет новые технологии используют 26 % респондентов, - сообщает Тюменская линия.