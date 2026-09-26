В августе тюменские банки выдали почти 31 тысячу кредитов наличными на 7 млрд рублей

Всего за первые восемь месяцев 2026 года в Тюменской области объем кредитов наличными, оформленных жителями региона, достиг 47,42 млрд рублей. Активно тюменцы пользовались и кредитными картами. За август жители области оформили 19,51 тысячи карт с совокупным лимитом 2,13 млрд рублей. В среднем банк предоставлял заемщику около 109 тысяч рублей.

За январь-август общий объем лимитов по выданным в регионе кредитным картам составил порядка 15 млрд рублей.

Как рассказала кандидат экономических наук Алена Габудина, Тюменская область не входит в число наиболее закредитованных регионов России, однако объемы займов остаются значительными, - сообщает Мегатюмень.

– Тюменская область находится примерно в середине. Ситуацию нельзя назвать критической, но суммы все равно немаленькие. Люди берут кредитные карты и кредиты наличными, а это может говорить о том, что некоторым не хватает собственных накоплений для покрытия текущих и крупных расходов, – отметила эксперт.