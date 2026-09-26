Концерты, спектакли и мастер-классы: чем заняться в общественных пространствах Тюменской области на этой неделе

С 28 сентября по 4 октября в общественных пространствах Тюменской области гостей ждут спектакли, концерты, творческие вечера, фестивали и мастер-классы. Вход свободный.

Встречи состоятся на трех площадках — в центре "Космос" (ул. Республики, 165А), мультицентрах "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр.1) и "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1). Участие бесплатное, полная афиша доступна в соцсетях пространств.

— Общественные пространства Тюменской области созданы не только для отдыха, но и для того, чтобы объединять людей. Мы проводим здесь события, которые помогают провести время с пользой, узнать что-то новое, ближе познакомиться с культурой и традициями региона и найти единомышленников. Здесь можно переключиться, попробовать себя в чем-то новом — и забрать с собой впечатления и новые знакомства, — поделился Владислав Татаринцев, генеральный директор АНО "Агентство современных коммуникаций".

1 и 4 октября в 18:00 в центре "Космос" состоятся показы спектакля "Бабушка, расскажи...". Это документальная постановка театральной студии старшего поколения 55+ "Мари Ванна", в которой на сцену вместе с возрастными актрисами выйдут юные артисты. Зрители услышат семейные истории, бережно передающиеся из поколения в поколение и хранящие память о Великой Отечественной войне. Постановка построена на 26 рассказах-воспоминаниях о реальных событиях. Самый юный участник — восьмилетний Вова, внук руководителя студии: он расскажет историю своего прадедушки, прошедшего через фашистские концлагеря, и покажет его часы — семейную реликвию.

Там же 3 октября в 13:00 пройдет концерт "Молодые сердца", посвященный Дню пожилого человека. Гости увидят концертную программу с участием творческих коллективов. Регистрация на оба события — в группе во ВКонтакте "Космос | Театральный центр".

3 октября в малом зале мультицентра "Контора пароходства" в 18:30 состоится литературно-музыкальный вечер "Возвращаться — плохая примета". Он объединит два направления — поэзию и музыку. Вместо традиционного джаз-бенда или фонограммы прозвучит DJ-сет. В этот же день в 10:00 в большом зале мультицентра начнется фестиваль настольных командных военно-тактических игр Warhammer 40000. Мероприятие объединит любителей стратегических настольных игр: участники будут управлять миниатюрными армиями на специально подготовленном игровом поле, моделируя тактические сражения. К участию в событиях приглашаются все желающие от 16 лет. Необходима регистрация в группе во ВКонтакте "Контора пароходства".

В мультицентре "Моя территория" в Тюмени 30 сентября в 18:00 пройдет мастер-класс "Тюменская кармацкая роспись — живой источник вдохновения". Его проведет директор Музея истории крестьянского быта в деревне Насекина Инна Нестерова. Участники узнают, как тюменская кармацкая роспись раскрывает культурный код региона, познакомятся с ее историей и техникой, а также с тем, как применять ее в дизайне сувенирной продукции, интерьере, современном искусстве и медиа. Во время мастер-класса участники распишут шоппер, который смогут забрать домой. Для участия нужно зарегистрироваться в группе во ВКонтакте "Мультицентр “Моя территория”", - сообщает КП-Тюмень.

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