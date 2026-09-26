Тюменские врачи назвали причины усиления суставных болей осенью

Тюменские врачи рассказали, почему происходит обострение болезней в межсезонье.

– Скорее, атмосферные колебания могут влиять на субъективное восприятие боли. Погода не разрушает хрящ и не создает болезнь – она проявляет то, что уже есть в суставе. Здоровый сустав на смену погоды почти не реагирует: можно промокнуть, промерзнуть и утром ничего не почувствовать, – рассказала заведующая отделением неотложной кардиологии, врач-ревматолог Тюменского кардиологического научного центра, кандидат медицинских наук Татьяна Полковникова.



С похолоданием люди обычно меньше двигаются, мышцы становятся менее активными, увеличивается скованность – и уже имеющиеся проблемы могут ощущаться сильнее.

При понижении температуры синовиальная жидкость – она заполняет полости суставов – становится более вязкой. Скольжение суставных поверхностей ухудшается, и первые движения после покоя даются тяжелее – отсюда ощущение, что сустав нужно "расходить". Кожные и мышечные сосуды на холоде сужаются, приток крови к околосуставным тканям падает, а мышцы отвечают рефлекторным напряжением, пытаясь сохранить тепло, - сообщает Тюменская область сегодня.

С артрозом связана самая распространенная ложная логика осени: "болит от холода, значит, надо больше лежать в тепле". Первые дни действительно легче, а через две недели покоя становится хуже, чем было, предупреждает специалист. При малоподвижности слабеют мышцы бедра, ухудшается питание хряща, а сустав теряет привычную амплитуду. Возвращение к обычной ходьбе после такого перерыва воспринимается как новое обострение, хотя это следствие покоя, а не болезни. То есть осенью важно сохранять посильную физическую активность: суставам полезнее регулярное движение, чем длительный покой.

Следует избегать переохлаждения, одеваться по погоде, продолжать назначенную врачом терапию. Не стоит самостоятельно начинать или увеличивать прием обезболивающих и противовоспалительных препаратов, особенно если есть сердечно-сосудистые заболевания или заболевания желудочно-кишечного тракта, напоминают специалисты.