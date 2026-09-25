Моор отказался от мандата депутата Тюменской облдумы

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание президиума Регионального политического совета областного отделения партии "Единая Россия", в ходе которого отказался от своего мандата депутата Тюменской областной думы восьмого созыва.

Моор был избран в думу по партийному списку.

"Поздравил коллег с убедительной победой на выборах. Мы получили хорошие результаты и выполнили все задачи. Сейчас формируем состав фракции. В восьмом созыве Тюменской областной Думы партию "Единая Россия" будут представлять 40 депутатов. Среди них есть ветераны СВО – Андрей Анатольевич Станкин и Олег Владимирович Ямпольский", - сообщил Моор.

Кандидатура на пост председателя думы - Фуат Сайфитдинов, на пост руководителя депутатской фракции партии "Единая Россия" - Андрей Артюхов. Решения направят в Президиум Генерального совета партии для согласования.