Около тысячи жителей Тюменской области рискуют остаться без воды из-за долгов

Квитанции на оплату ЖКУ красного цвета получили 937 абонентов в Ишиме, Ялуторовске и Исетском округе. Таким образом злостным неплательщикам напомнили о необходимости погасить накопленную задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщили в "Росводоканал Тюмень", за оказанные услуги жители трёх муниципалитетов задолжали водоканалу более 12 миллионов рублей, при неоплате услуг должникам отключат воду или водоотведение.

"Согласно Жилищному кодексу, граждане обязаны своевременно и полностью оплачивать коммунальные услуги. Платёжная дисциплина напрямую влияет на качество и надёжность услуг. О задолженности мы напоминаем заранее, чтобы была возможность решить вопрос без ограничения услуг. После получения красной квитанции есть 20 календарных дней на погашение долга. Потом мы будем вынуждены отключить воду или закрыть доступ к канализации", — рассказывает коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Анна Ширшова.



Для восстановления услуг водоканала абоненту придётся не только полностью погасить задолженность, но и возместить расходы за работу — пять тысяч рублей.