Рынок корпоративного кредитования в этом году может показать двузначные темпы роста

Российский рынок корпоративного кредитования в этом году может показать двузначные темпы роста, заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на минувшем Московском финансовом форуме. По его оценке, финансирование прибавит 10—13%, а движение ключевой ставки вниз будет сопровождаться смягчением условий для выделения средств предприятиям.



"Если посмотреть на динамику 2026 года, то мы четко понимаем, что темпы прироста кредитов в экономике будут двузначными. Да, это будет не как в 2023 и 2024 годах, не прирост на 20%, но 10-13% вполне может быть. На самом деле кредитный цикл не останавливался ни при каких ставках", — отметил Пьянов.

Он добавил, что ситуация с ключевой ставкой приучила банки выдавать деньги компаниям не иначе как в привязке к ней. Поэтому при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики предприятия это почувствуют по ставкам на финансирование. Еще одним позитивным фактором для экономики будет сбалансированность государственного бюджета.

"Сбалансированность следующего бюджета является недооценённым шансом: когда Минфин выйдет с новой версией бюджета, его структурная сбалансированность в позитивном смысле всех удивит", — сообщил топ-менеджер ВТБ.