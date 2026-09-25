ИИ-сервис "Фаза роста" из Тюмени обработал первый снимок - оценка совпала с заключением врача

Иллюстрация из архива данных, не касающихся конкретного медицинского случая, предоставлена эндокринологом для примера

Сервис раннего выявления нарушений роста у детей "Фаза роста" компании РКС обработал первый рентгенологический снимок. На снимке кисти ребёнка восьми лет система определила костный возраст 5 лет 5 месяцев, оценка которого совпала с заключением врача-клинициста.

Сервис находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; регистрация в качестве медицинского изделия – в процессе подготовки. Сервис выступает помощником врача: заключение носит рекомендательный характер, и окончательное решение в каждом случае принимает специалист.

Первый снимок был загружен врачом медицинской организации. По рентгенограмме кисти и лучезапястного сустава система оценила костный возраст пациента в 5 лет 5 месяцев. Ручная проверка детского эндокринолога Александры Сургутской совпала с оценкой искусственного интеллекта: "Система абсолютно права – костный возраст ребёнка составляет 5 лет 5 месяцев".

При паспортном возрасте ребёнка 8 лет 5 месяцев разница с костным возрастом составила 3 года. Именно такие расхождения система призвана замечать как можно раньше, чтобы ребёнок вовремя попал к детскому эндокринологу.

"Фаза роста" – двухэтапное решение. На первом этапе модуль скрининга в медицинской информационной системе оценивает рост, рассчитывает показатель скорости роста ребёнка и автоматически выделяет группу риска. На втором этапе ИИ-сервис по рентгенограмме кисти определяет костный возраст – ключевой маркер зрелости организма. Заключение сопровождается рекомендациями по дальнейшей маршрутизации пациента.

Александра Сургутская, детский эндокринолог:

Сервис раннего выявления нарушений роста у детей решает вопросы во времени и точности. Во-первых, традиционные методы диагностики занимают от 10 до 15 минут приема, а во-вторых, оценка вручную имеет высокую вариабельность между экспертами, то есть разные врачи могут дать возраст с разницей от 6 до 24 месяцев, что критично для постановки диагноза. Система же делает это за долю секунды, а с учетом создания карты пациента и загрузки снимка весь процесс занимает не более 1-2 минут, что значительно экономит время врача и снижает риск пропуска патологии.

Клиническим партнёром проекта выступает Тюменская областная клиническая больница № 1. Качество оценки подтверждено валидацией. На выборке из 2 079 рентгенограмм средняя абсолютная ошибка оценки костного возраста составила 4,32 месяца; 92,3 % оценок укладываются в пределы ±12 месяцев от экспертной оценки врачами-клиницистами.

Команда продолжает донастройку автоматической предобработки снимков, чтобы ускорить их загрузку в сервис. Сервис интегрируется с медицинскими информационными системами, РИС и PACS-контурами и поддерживает экспорт результатов в стандарте DICOM SR и HL7 FHIR.