Герман Греф рассказал, почему компаниям нельзя медлить с внедрением ИИ

Компании уже не могут позволить себе медлить с внедрением искусственного интеллекта в бизнес-процессы: ожидание, когда технологии станут дешевле и надёжнее, может обернуться потерей конкурентных позиций. Об этом заявил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф на конференции ГигаКонф.

По его словам, главными спорными вопросами остаются доверие к решениям ИИ и стоимость технологий. Однако в высококонкурентных отраслях откладывать эксперименты опасно.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

Можно подождать, пока системы станут надёжнее, быстрее и дешевле. Но такой подход возможен только для компаний, которые находятся в неконкурентной среде. Пока вы раздумываете, насколько это релевантно для вас, конкуренты могут вас обогнать. Поэтому нужно начинать вкладывать деньги, пробовать и экспериментировать.

Одним из ключевых этапов развития ИИ Герман Греф назвал агентные системы. В отличие от обычной языковой модели агент способен планировать, помнить, учитывать контекст и действовать. Благодаря этому ИИ можно передавать не отдельные операции, а более сложные цепочки задач. Следующим шагом станет выход ИИ в физический мир: по словам Грефа, 2026 и 2027 годы будут посвящены созданию функциональных роботов, а с 2028 года их можно будет уже массово применять в разных сферах.

При этом внедрение ИИ нельзя сводить к работе отдельной технологической команды или подразделения, подчеркнул Герман Греф. Меняться должны бизнес-модель компании, инженерные и управленческие процессы, закупки и повседневная работа сотрудников. Ключевую роль в такой трансформации должен играть руководитель компании.

В Сбере искусственный интеллект уже стал основой бизнес-модели, отметил Герман Греф. За последние годы компания запустила более тысячи инициатив в области ИИ. Сейчас работа идёт по двум направлениям: переизобретение текущих процессов и развитие новых продуктов, включая ГигаАгент и GigaCode. Агентные системы уже применяются в закупках, строительных процессах, анализе данных и внутренней отчётности: часть задач, которые раньше требовали большого количества человеко-часов, теперь выполняется за минуты.

Во время дискуссии Германа Грефа и заместителя руководителя администрации Президента России Максима Орешкина, спикеры сошлись во мнении, что идеальная модель зрелости — это "человек плюс ИИ". В завершение Максим Орешкин отметил успех использования ИИ-агентов на базе нейросети ГигаЧат в прямой линии Президента РФ, что позволяет гражданам быстрее решать свои вопросы.