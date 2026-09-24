Ученые оценят запас водных биоресурсов в тюменских озерах

Ученые Тюменского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии дадут оценку запаса водных биоресурсов в озерах юга Тюменской области, для этого они провели сезонный мониторинг озер юга Тюменской области на озерах Андреевское, Большой Магат и Яровское Тюменского, Нижнетавдинского и Казанского округов.

"Исследования проведены в июне и сентябре. На каждом водоеме отобран ихтиологический материал, выполнен биологический анализ и массовые промеры выловленных рыб. В фокусе внимания ученых – рыбы частиковой группы: карась, плотва, окунь, щука и судак. В рамках комплексных исследований отобраны гидробиологические и гидрохимические пробы воды и грунта, зафиксированы параметры водной среды: температура, прозрачность, соленость и рН воды, количество растворенного в ней кислорода", - рассказали о проделанной работе во ВНИРО.

Пробы доставлены в лаборатории института, где проводится их камеральная обработка, по чешуйным книжкам ученые определят возраст всех выловленных рыб и составят возрастную структуру ихтиофауны исследуемых водоемов. Рыбохозяйственные исследования выполнены в рамках государственного мониторинга.