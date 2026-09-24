В Совет по патриотическому воспитанию граждан хотят попасть 65 тюменцев

Инфографика - http://uralfo.gov.ru/press/events/9089/

346 заявок поступило в Совет по патриотическому воспитанию граждан при полномочном представителе Президента России в Уральском федеральном округе, сообщил полпред Артем Жога.

В Совет подали заявки кандидаты из всех регионов Урала: Свердловскую область представляют 134 человека, Югру - 89, Тюменскую область - 65, Челябинскую область - 39, Курганскую область - 11 и Ямал - 8 человек. Возраст кандидатов от 16 до 74 лет, средний - около 43 лет. В целом почти две трети кандидатов (62,7%) находятся в возрасте от 30 до 49 лет.

Артём Жога:

Такое большое количество заявок говорит о том, что люди хотят быть не просто наблюдателями, а активными участниками важных дел. Особенно ценно, что желание выразили подставили разных профессий и территорий. В ближайшее время мы рассмотрим все заявки и отберем эффективную команду. Планируется, что состав патриотического совета будет утвержден до 1 ноября.

Заявки поступили, в том числе, от представителей "Движения Первых", "Юнармии", Поискового движения России, фонда "Защитники Отечества", Комитета семей воинов Отечества, ветеранских объединений. В числе кандидатов также преподаватели, руководители молодёжных центров, врачи, психологи, сотрудники музеев и учреждений культуры, журналисты, спортсмены, руководители НКО и благотворительных проектов. Многие из них уже занимаются патриотическим воспитанием, организацией гуманитарных миссий, поддержкой участников СВО и членов их семей, проведением уроков мужества, поисковой работой и сохранением исторической памяти.

Ожидается, что в Совет войдут 62 человека. Срок полномочий - два года. В его структуре создадут шесть профильных рабочих групп. Они займутся разными направлениями: развитием патриотического воспитания, поддержкой медучреждений и госпиталей, социально‑психологической помощью, медицинским сопровождением и реабилитацией, информационно‑аналитической работой и сохранением исторической памяти, а также вопросами материально‑технического обеспечения и логистики.

Идею создания Совета полномочный представитель Президента России в УрФО Артём Жога озвучил на форуме "Патриоты России", который прошел 25 августа в Тюмени при поддержке Главы государства Владимира Путина. Новый формат призван сохранить постоянную связь между участниками патриотических проектов, объединить их инициативы и обеспечить совместную работу в межфорумный период.