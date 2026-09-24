Более 275 тысяч пассажиров принял тобольский аэропорт "Ремезов" за пять лет

Аэропорт Ремезов отмечает пять лет своей работы. 24 сентября 2021 года в новый аэропорт Тобольска был выполнен первый пассажирский рейс из Москвы. За пять лет работы услугами аэропорта воспользовались более 275 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.

Только в 2025 году Ремезов обслужил свыше 73 тыс. пассажиров. Это на 8% больше, чем годом ранее, и на 60% больше, чем в 2023 году. В настоящий момент из Ремезова полеты выполняются по 9 направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Самара, Омск, Нижнекамск, Новый Уренгой, Сургут.

Современный авиаузел был построен в рекордно короткие сроки – всего за два года – благодаря совместным усилиям компании СИБУР, правительства Тюменской области и администрации Тобольска в рамках программы "Тобольск Настоящий". За пять лет Ремезов стал важным объектом туризма и деловых встреч.

Глава города Петр Вагин:

Аэропорт Ремезов стал настоящим драйвером роста туристической привлекательности Тобольска. С его открытием город вышел на новую динамику: если в 2021 году турпоток составлял 181 470 человек, то по итогам 2025 года этот показатель достиг 386 596 гостей – рост почти в 2,2 раза. Прямая авиадоступность превратила город в самостоятельное направление для путешественников из крупных центров. Однако Ремезов – это не только транспортный узел, но и социальный партнёр города. Коллектив активно участвует в событийной повестке и побеждает в городских фестивалях. А в День защиты детей – 1 июня совместно с ЮВТ АЭРО для 45 восьмиклассников была организована ознакомительная программа с полётом над Тобольском.

Рост туристического потока в Тобольск за последние два года значительно расширил возможности для трудоустройства горожан, благоприятно отразившись на экономике города. Помимо создания около 200 рабочих мест непосредственно в самом аэропорту Ремезов, развитие авиационной инфраструктуры стимулирует появление дополнительных вакансий в смежных отраслях.

Исполнительный директор аэропорта Владимир Варавва:

Пять лет назад мы поставили перед собой амбициозную задачу — превратить небольшой аэропорт в современный, безопасный и востребованный транспортный узел. И нам есть чем гордиться спустя пять лет. Пассажиропоток неуклонно растет, маршрутная сеть расширяется. В 2022 году Ремезов был признан лучшим инвестиционным проектом года на престижной премии "Воздушные ворота России". А в 2024 и 2026 годах получал высшую награду как лучший малый аэропорт. И все это возможно благодаря нашим сотрудникам и слаженной командной работе.

"По итогам пяти лет работы аэропорта Ремезов видим: это был проект, который изменил жизнь города. Из небольшого авиаузла он превратился в современный транспортный хаб. Пассажиропоток вырос на 38%, количество рейсов увеличилось в 2,5 раза. Но главное — за этими цифрами стоят реальные люди: сотни тоболяков получили работу, тысячи гостей открыли для себя наш город, а жители стали чаще летать по делам и на отдых", — считает директор по обеспечению бизнеса "ЗапСибНефтехима" Олег Докин.

"СИБУР продолжит участвовать в развитии Тобольска: вместе с правительством области и города реализуем программу развития городской среды "Тобольск настоящий" до 2030 года, чтобы аэропорт и дальше работал на людей — делая город удобнее для жизни, работы и путешествий", — подчеркнула директор по взаимодействию с органами власти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехима" Елена Бельская.

Аэропорт, оснащенный взлетно-посадочной полосой длиной 2400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737 и Airbus A320/321, обеспечивая пропускную способность до 380 человек в час. В аэропорту созданы условия для пребывания всех категорий пассажиров. Для семей с детьми оборудована просторная комната матери и ребенка, где есть все необходимое для путешествующих с маленькими детьми. Особое внимание уделяется пассажирам с ограниченными возможностями: для них организована бесплатная служба сопровождения на всех этапах путешествия.