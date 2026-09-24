ИИ-агенты GigaCowork научились проверять контрагентов и искать новых клиентов по данным СПАРК, Смарт-Х и Маркер

"Салют для бизнеса" (входит в группу Сбер), разработчик платформы для создания и управления ИИ-агентами GigaCowork, подключил верифицированные данные информационно-аналитического ресурса СПАРК, системы мониторинга, анализа и контроля закупок МАРКЕР и целевой базы реальных компаний с обогащёнными и структурированными данными СМАРТ-Х. Об этом стало известно в преддверии конференции ГигаКонф 23 сентября 2026 года.

Проверка контрагента теперь происходит прямо в рабочем пространстве: агент сам собирает сведения о компании и готовит структурированное заключение с рекомендациями. Таким образом, менеджеры по продажам, специалисты комплаенса, закупок и экономической безопасности экономят время на рутинном сборе данных, а компании снижают риск работы с ненадёжным партнёром.

Благодаря интеграции сервиса СПАРК ИИ-агент находит организацию по наименованию или ИНН и видит её профиль целиком: регистрационные сведения, финансовое состояние, риск-индикаторы, судебную и исполнительную нагрузку, структуру владения, бенефициаров, лицензии, имущество и участие в закупках. На выходе пользователи GigaCowork получают заключение, привязанное к конкретной сделке или процессу.

На базе данных СМАРТ-Х на платформе реализованы сценарии поиска новых клиентов, исходя из сигналов с рынка — публикаций и побед в тендерах, запусков новых продуктов, смены руководства, открытых вакансий, регистрационных действий и финансовых показателей. Теперь у ИИ-агентов GigaCowork есть доступ к этим регулярно обновляемым целевым базам, чтобы подбирать перспективных клиентов по критериям спроса, их активности и специализации бизнеса.

Подключение внешних данных на платформу GigaCowork осуществляется по соглашениям с дистрибьюторами соответствующих ресурсов. На старте пользователям будет доступен бесплатный пробный период для тестирования новых сценариев.