Энергоцентры для ЦОД и морских платформ впервые представят в Тюмени

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Новые решения для энергетики и нефтегазовой отрасли представит на Промышленно-энергетическом форуме TNF-2026 Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех, сообщили в компании. Разработки предназначены для энергоснабжения объектов цифровой и промышленной инфраструктуры, морской добычи и газотранспортной системы.

"ОДК впервые представит на форуме макет энергоцентра на базе газотурбинного двигателя мощностью 8 МВт. Решение предназначено для энергоснабжения центров обработки данных и других объектов цифровой инфраструктуры. Энергоцентр построен по модульному принципу. По мере роста потребления его мощность можно увеличивать за счет установки дополнительных агрегатов. Дополнительную электроэнергию также можно получать с помощью когенерации и парогазового цикла, используя тепло выхлопных газов", - отмечается в сообщении.

Гендиректор ОДК Инжиниринг Андрей Воробьев:

Активный рост энергопотребления центров обработки данных в России требует принципиально нового подхода к энергоснабжению – применения высокоэффективного и масштабируемого оборудования, способного работать в условиях дефицита сетевых мощностей и там, где централизованные сети отсутствуют. Уже созданная линейка двигателей и агрегатов способна обеспечить цифровую отрасль надежным отечественным оборудованием. Газотурбинные решения ОДК позволяют создавать локальные источники генерации и когенерации мощностью от 6 до 32 МВт с коэффициентом полезного действия свыше 32%. За 20 лет в ОДК выпущено более 800 газотурбинных энергетических агрегатов суммарной мощностью свыше 7 ГВт для энергоснабжения локальных объектов. Также мы создаем новые решения как для энергоснабжения ЦОДов, так и морских добывающих платформ.

На форуме ОДК впервые представит морской газотурбинный двигатель Е70/8РД. Разработка ОДК-Сатурн будет показана на стенде Института нефтегазовых технологических инициатив. Двигатель предназначен для применения в составе генераторных установок на морских нефтегазовых платформах, в качестве судовых турбогенераторов и на плавучих газотурбинных электростанциях. В конструкции Е70/8РД применяется унифицированный газогенератор, ранее показавший эффективность при создании приводов газоперекачивающих агрегатов. Двигатель способен устойчиво работать в сложных арктических и морских условиях, что делает его оптимальным решением для нефтегазового сектора и проведения шельфовых работ. Ключевая особенность — автоматическое переключение между природным газом и жидким топливом без остановки, что значительно повышает надежность работы морского объекта.

ОДК-Сатурн продолжает работы по совершенствованию двигателя Е70/8РД. В частности, он будет оснащен новой системой автоматического управления, которую разрабатывает ОДК-СТАР. Применение двигателя Е70/8РД в составе энергоагрегата мощностью 8 МВт обеспечит электроснабжение платформ, прибрежных объектов и судовых установок.

Разработка морского агрегата ГТА-8Р мощностью 8 МВт на базе двигателя Е70/8РД ведется компанией ОДК Инжиниринг в рамках нацпроекта "Новые атомные и энергетические технологии". При его создании применяются современные решения: оптимальная компоновка, вертикальный выхлоп, размещение маслобаков на единой раме и комплекс воздухоочистительных устройств на энергоблоке. Выпуск первых образцов морского агрегата запланирован на 2027 год.

Промышленно-энергетический форум TNF-2026 пройдет с 14 по 17 сентября 2026 года в Тюмени. Организаторами выступают Правительство России, Правительство Тюменской области и Ассоциация "Нефтегазовый кластер".