Тюменцы собрались в "Конторе пароходства", чтобы вместе посмотреть открытие фестиваля молодежи

Тюмень стала одной из площадок освещения яркого открытия Международного фестиваля молодежи - трансляцию грандиозной церемония открытия Международного фестиваля молодежи из Екатеринбурга в мультицентре "Контора пароходства" посмотрели активисты молодежных сообществ Тюменской области, сообщает информцентр правительства региона.

"Международный фестиваль молодежи – это важное пространство для диалога молодых лидеров разных стран, обмена опытом, содействия в разработке лучших практик и их применения. Действительно, Россия – это страна возможностей. Чтобы достичь всех целей, ребятам важно стремиться получать знания, трудиться и верить в себя!", - подчеркнул заместитель директора департамента молодежной политики Тюменской области, кавалер трех орденов Мужества Виктор Квасов.

В течение вечера молодежные лидеры презентовали сверстникам свои проекты. Волонтеры-медики провели мастер-класс по оказанию первой помощи. Студотряды рассказали о направлениях деятельности. Международный клуб дружбы представил концепцию своей работы. Студсовет проинформировал о конкурсе "Студент года" и Областном посвящении в первокурсники.

Международный фестиваль молодежи проходит под девизом "Следуй за мечтой". Тюменскую область на нем представляют 76 участников и 37 волонтеров. Ребят ждет насыщенная программа с лекциями, экскурсиями, спортивными соревнованиями, концертами и мастер-классами. Фестиваль – важная часть нацпроекта "Молодежь и дети".