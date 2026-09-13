Пятый сезон fashion-проекта "Нехолодно. Модные сезоны" пройдет в Тюмени

В Тюмени 16-17 сентября пройдет пятый сезон fashion-проекта "Нехолодно. Модные сезоны". Он объединяет дизайнеров, модельные агентства, медиа и активную городскую аудиторию.

- Мы постоянные участники модных сезонов в Тюмени и в этот раз наше модное пространство "Смыслы" выступит в коллаборации с брендом Tony Clou из Екатеринбурга. Тюмень привлекательна для дизайнеров моды, поэтому сейчас к нам приходят модельеры из Красноярска, Челябинска, Омска, - говорит генеральный директор тюменского ЦУМа Юлия Глазунова. Это новый для нас опыт. Показ подразумевает совместный подбор моделей, единую смысловую нагрузку и цветовую палитру. Мода сейчас сверхконкурентная среда, которая притягивает все большее число людей и часто именно объединение усилий разных модельеров дает нужный результат. Это происходит во многих сферах и проходящий одновременно с "Нехолодно" форум TNF тому подтверждение. Совсем недавно он получил статус международного. Как знать может в недалеком будущем такой же статус будет у тюменского fashion-проекта.

Основным ведущим его ведущим, как и год назад станет российский стилист и телеведущий Александр Рогов.

- В Тюмени появились десятки новых дизайнеров, чьи коллекции вызывают неподдельный интерес. В этом году концепция "Нехолодно" вдохновлена историей Тюменской области, ее древним подземным морем и современными горячими источниками. Вообще само название Нехолодно отлично сочетается со слоганом Холодные снаружи, горячие внутри, поэтому и показ будет носить такой сибирский характер, - говорит руководитель концепт-сторе "Смыслы" Оксана Филиппова.

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