В Ялуторовске 26 сентября завершится проект "Молодежный Арбат"

Проект "Молодежный Арбат" завершится в Ялуторовске 26 сентября. На протяжении лета творческая молодежь города могла реализовать свой потенциал.

Как рассказала директор Центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка" Светлана Ефимова, проект "Молодежный Арбат" стартовал 1 июня. Организаторы провели уже 18 мероприятий. В центре Ялуторовска, на площади Победы, установили большую сцену для выступлений местной молодежи, которая организует фестивали и различные мероприятия.

"Прошли мероприятия различной направленности. Например, были организованы выставка молодых художников, вокальные и музыкальные вечера, мастер-классы по игре на гитаре. Во вторник все смотрели кино под открытым небом — документальную экшн-драму "Пылающий горизонт" режиссера и сценариста Алексея Южакова — уроженца Ялуторовска. Он снимает ленты, которые показывают в большом прокате. Всего за лето

показали пять фильмов, в основном региональных", — поделилась Светлана Ефимова.

26 сентября с 17 часов начнется мероприятие, посвященное завершению проекта "Молодежный Арбат" и сезона "Трудового лета" в Ялуторовске. Пройдет дискотека под открытым небом для всех желающих. Ранее проект "Молодежный Арбат" стал одним из победителей федерального конкурса "Гранты Первых" от российского движения детей и молодежи "Движение Первых", - сообщает Тюменская линия.

"Ялуторовск впервые выиграл в этом конкурсе. Основная статья расходов — большая сцена в центре города. Это значимый объект для ялуторовчан. На протяжении всего лета и сейчас осенью она дает возможность открывать новые таланты молодежи, чтобы они понимали, как классно жить в Ялуторовске и что можно стать звездами здесь. Выходя на

эту сцену, многие делают первые шаги", — добавила директор Центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка".

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