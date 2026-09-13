Подготовка теплицы к новому сезону: как ее очистить и защитить будущий урожай

Подготовка теплицы к новому сезону — это комплекс мер, которые помогают снизить инфекционный фон и создать условия для здоровых посадок. Многие дачники уже начали убирать отработавшие растения из теплиц. Как сделать так, чтобы в следующем сезоне не случилось вспышки болезней и вредителей, рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина.

Сначала агроном советует вскопать грунт. Перекопка не только разрыхляет почву, но и вытаскивает на поверхность зимующих вредителей и патогены — дальше их добьет мороз или дополнительная обработка. Главное — не увлекаться глубиной: слишком сильный переворот пласта может нарушить полезную микрофлору нижних слоев почвы.

Далее — очередь поликарбоната. Его нужно промыть, причем без агрессивной химии: обычная вода или мыльный раствор справятся отлично. Чистое покрытие пропускает больше света, а значит, растения получат достаточно солнечной энергии. Особое внимание — стыкам и каркасу: именно там любят прятаться споры грибов и яйца вредителей.

Далее нужно посеять в теплице семена горчицы. Это естественный способ оздоровить почву: горчица подавляет патогенные микроорганизмы и отпугивает вредителей за счет эфирных масел. А потом зеленую массу можно заделать в грунт как органическое удобрение или использовать как мульчу.

Если в теплице был толстый слой мульчи из скошенной травы, почву стоит пролить водой с биопрепаратом "Компостин". Это ускорит разложение органики и не даст развиться патогенной микрофлоре.

Затем — табачная шашка: подожгли, плотно закрыли теплицу примерно на сутки. Один из самых доступных и действенных способов борьбы с вредителями. Использовать шашку можно даже при наличии зеленых растений, но правила безопасности строгие: не находиться внутри во время обработки, обеспечить герметичность и потом как следует проветрить.

Остается дождаться всходов горчицы и при необходимости полить еще пару раз. При этом важно следить за влажностью: в закрытой теплице избыток воды может спровоцировать грибковые заболевания, - сообщает КП-Тюмень.