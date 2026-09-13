Данные об объекте в ЕГРН рекомендуется регулярно проверять на актуальность

Актуальность сведений о характеристиках объекта в Едином государственной реестре недвижимости является залогом прозрачной и безопасной сделки, рассказала начальник отдела правового обеспечения управления Росреестра по Тюменской области Ольга Рожкова.

"Если при сделках с недвижимостью фактические параметры объекта не будут соответствовать данным ЕГРН, это может послужить причиной отказа покупателя приобрести объект недвижимости. Либо можно получить отказ в оформлении ипотеки от кредитной организации", - уточнила эксперт.

Обратить внимание следует на точность данных о границе участка, является ли постройка капитальной. Эти же характеристики пригодятся и при вступлении в наследство, влияют на кадастровую стоимость объекта недвижимости и на сумму налога на имущество, - сообщает Тюменская линия.

"Вместе с тем, надо понимать, что орган регистрации прав не наделен полномочиями по проверке соответствия информации, внесенной в ЕГРН, фактической ситуации на местности. Изменение сведений о характеристиках объекта в ЕГРН осуществляется в порядке государственного кадастрового учета, на основании заявления собственника, кадастрового инженера, органа местного самоуправления и представленных заявителем документов - межевого либо технического плана объекта недвижимости", - пояснила Ольга Рожкова.