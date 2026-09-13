Писательница из Тюмени рассказала о детстве в блокадном Ленинграде в новой книге о Сибири

В сентябре читателям представили новую книгу тюменской писательницы Натальи Корсак. "Анюткина берлога" – детская повесть о девочке из блокадного Ленинграда, которую вместе с другими школьниками и учителями отправили в сибирскую деревню. Там она нашла новый дом, друзей и медведицу Мотю.

На обложке книги есть надпись "История о настоящих медведях", хотя речь в повести не о животных. Как пояснила автор, Анютка приезжает в Сибирь и сталкивается с "медведями" – настоящими, мощными людьми.

– Моя история – не о войне. Она о победе, о силе человеческого духа. Но так получается, что эта сила духа у нас в Сибири утраивается! Не менее важна для книги и тема веры. Без нее ведь никак не победить. Без веры иногда и с кровати встать не можешь! – рассказала писательница Наталья Корсак.

Первые читатели отмечают, что история получилась достоверной и соответствующей реальным событиям, но без особо страшных подробностей – ведь она должна быть понятной и безопасной для детей. Ребятам постарше родители могут сами рассказать о голоде и испытаниях, выпавших на долю советских граждан.

Книга получилась нестандартной. Кроме истории девочки Ани на страницах повести можно найти рецепт пирога и выкройку, по которой можно сшить медвежонка – точь-в-точь как у главной героини, - сообщает Тюменская область сегодня.