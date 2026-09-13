Тюменцы стали чаще пользоваться электронными услугами

По данным Тюменьстата, с начала 2026 года жители Тюменской области потратили на платные услуги 150 млрд 655 млн рублей, это на 3,7% выше показателя прошлого года. Исходя из численности населения, в среднем каждый житель тратил 13 тыс. 229,7 руб. в месяц на платные услуги.

Судя по официальной динамике, больше всего вырос спрос на электронные услуги и сервисы в области информационно-коммуникационных технологий. Оборот за семь месяцев увеличился на 41,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года. В абсолютных числах он составил 855,7 млн руб.

На 31,3% вырос объем услуг, предоставляемых учреждениями культуры. За них заплатили 3 млрд 751,8 млн руб.

Замыкают тройку лидеров по динамике услуги почтовой связи и курьерские. Зафиксирован прирост на 25%, общий чек - 2 млрд 282,8 мол руб., - сообщает Вслух.ру.