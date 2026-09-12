Тюменская область вошла в десятку лидеров России по числу бронирований квартир путешественниками

Жилье в Тюменской области стало самым доступным из всех лидеров рейтинга. В среднем сутки обошлись туристам в 3,1 тыс. рублей.
"Летом пользователи выбирали жилье под конкретный сценарий поездки. Загородные дома чаще бронировали для отдыха компанией или семьей, а квартиры — для коротких городских путешествий вдвоем или втроем", — рассказала коммерческий директор "Авито путешествий" Владислава Сакина.
Чаще гости региона заселялись в арендные квартиры компанией из трех человек на три ночи. Загородные дома чаще арендовали для короткого отдыха компаниями: в среднем на две ночи и на пять человек, - сообщает Тюменская линия.
Жилье для загородного отдыха бронировали в среднем за 23 дня до поездки. Возглавили топ-10 Санкт-Петербург, Москва и Казань. В рейтинг также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Волгоград и Красноярск.
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