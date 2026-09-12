Проект тюменских дошкольников "Живые письма дошкольников" стал лауреатом всероссийской премии

Благотворительная акция "Лоскутное одеяло Победы" заняла первое место в номинации "Патриотическое воспитание детей и молодежи" на премии "Патриоты России".

Команда проекта "Живые письма дошкольников" из Тюмени представила на первую Всероссийскую премию "Патриоты России" благотворительную акцию "Лоскутное одеяло Победы" и заняла первое место в номинации "Патриотическое воспитание детей и молодежи". За время работы проекта его участники создали более трех тысяч одеял, которые украшают блиндажи солдат и показывают, что вся страна поддерживает своих защитников.

Идея проекта принадлежит воспитателю из Тюмени Жанаре Саткеевой. В декабре 2024 года участники сетевого сообщества для воспитателей поделились проблемой: малыши хотят написать письма солдатам, но еще не знают грамоты. Тогда и родилась идея – пусть каждый ребенок нарисует пожелание на лоскутке ткани, а потом их сошьют в одно большое одеяло.

– В пробном варианте приняло участие 15 детских садов из 15 населенных пунктов: Читы, Курска, Макеевки, нашего Северного Вагая – география разнообразная, – рассказала Жанара Саткеева.



В феврале 2025 года акцию запустили на платформе "Добро.ру", и она стала всенародной. Сейчас, в преддверии Международного дня благотворительности, стартует уже шестая волна проекта. К акции присоединились не только детские сады, но и школы, и даже Дом ветеранов в Санкт-Петербурге, - сообщает Тюменская область сегодня.