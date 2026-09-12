"Тюмень" встретится с "Амкаром-Пермью" в попытке взять реванш

Футболисты "Тюмени" продолжат сезон в Серебряной группе LEON-Второй лиги "А". 13 сентября, наш клуб на выезде попробует взять реванш у команды "Амкар-Пермь".

В этом сезоне клубы уже встречались на стадионе "Геолог" 1 августа. Тогда пермяки отправили в ворота хозяев два безответных мяча. Сейчас соперники – соседи по турнирной таблице: "Амкар-Пермь" - на второй строке, "Тюмень" - на третьей. Оба клуба набрали по 13 очков.

Предстоящий поединок состоится на стадионе "Звезда" 13 сентября в 16.00 по местному времени.

Напомним, что в последних играх футболисты "Тюмени" на своем поле одержали крупные победы: одолели омский "Иртыш" со счетом 5:0, затем столичное "Динамо-2" - 5:2, - сообщает Вслух.ру.

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