За лето спрос на новые автомобили в Тюменской области увеличился на 2,8%

На 2,8% за лето 2026 года увеличился спрос на новые авто у тюменцев. Популярными моделями стали LADA Granta, TENET T7 и HAVAL Jolion. Больший прирост - более чем на четверть - зафиксировали на автомобили с

электромоторами и гибридными силовыми установками, рассказали в "Авито авто".

Средняя цена нового автомобиля в Тюменской области составила 3 млн рублей, а электрокаров и гибридов — 7,2 млн. рублей. Количество объявлений о продаже новых автомобилей в регионе за год выросло на 67,9 %.

"Мы фиксируем высокую активность пользователей. Одна из причин — постепенное снижение ключевой ставки и стабильность цен. Такая динамика может свидетельствовать о формировании отложенного спроса, который реализуется в течение следующих нескольких месяцев с учетом текущего цикла покупки автомобиля — в среднем, от восьми до 11 недель", — прокомментировал руководитель продаж направления "Новые автомобили" в "Авито" Артем Хомутинников.

Стали востребованы и дизельные автомобили с пробегом. По данным платформы, спрос на них вырос на 38% год к году. Средняя цена такого авто составила 2,3 млн рублей. В топ самых популярных моделей попали Toyota Land Cruiser, Volkswagen Touareg и Toyota Land Cruiser Prado, - сообщает Тюменская линия.

"Высокий рост интереса к дизельным автомобилям отражает устойчивый спрос на

практичные решения. При этом основной выбор таких машин сегодня сосредоточен на вторичке, где сформирован широкий парк моделей, тогда как предложение новых автомобилей с таким типом двигателя значительно ниже. Это делает вторичный рынок ключевой точкой выбора для покупателей, которые ценят основные преимущества дизеля — хорошую тягу, экономичность и запас хода", — рассказал директор направления "Автомобили с пробегом" Андрей Ковалев.