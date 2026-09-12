TNF-2026 стартует в Тюмени 14 сентября

14 сентября в Тюмени стартует Международный промышленно-энергетический форум TNF, где свою продукцию на нем представят и тюменские предприятия.

- Вопрос автоматизации всех технологических процессов на месторождении сейчас один из самых актуальных в отрасли. Мы постепенно идем по пути полной цифровизации, когда исключаются воздействие человека при выполнении механизированных действий и различных расчетов в программных продуктах. Добиться этого можно при помощи автоматизации отдельных процессов, - пояснил генеральный директор ООО "ИнТех" Андрей Коротченко. На TNF мы представим цифровой продукт в сфере капитального ремонта скважин. Это сложные технологические работы, направленные на восстановление её работоспособности, ремонт подземного оборудования, ликвидацию аварий и увеличение притока нефти или газа.

По мнению руководителей предприятий период адаптации отрасли к внешним ограничениям завершен и есть готовность и возможность заниматься опережающим развитием.

- Сегодня можно уверенно говорить, что отрасль вышла на новый этап. Рынок уже не просто замещает импортные решения — многие компании перешли к стратегии "импортоопережения", когда отечественные разработки не только закрывают текущие потребности, но и создают продукты, превосходящие зарубежные аналоги. В программе TNF заявлены сессии, посвященные устранению технологических дефицитов, стимулированию спроса на российскую продукцию и новым механизмам отраслевого партнерства, - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.