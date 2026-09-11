Более 3,3 тысячи жителей Тюменской области застраховались в банке на случай укуса клеща

За январь–июнь 2026 года полисы защиты от последствий укуса клеща в СберСтраховании оформили более 3,3 тысячи жителей Тюменской области — это на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Больше всего клиентов с таким полисом проживает в Новосибирской области и Красноярском крае (по 9%), Иркутской области (8%), Москве, Челябинской и Свердловской областях (по 6%), Алтайском крае (5%), Санкт-Петербурге, Кемеровской и Московской областях (по 3%).
Полис для защиты от последствий укуса клеща покрывает всю медпомощь — от удаления насекомого и исследования на инфекции до осмотра пострадавшего человека врачами, экстренной профилактики энцефалита и лечения заболеваний, причиной которых может стать клещ.
Наталья Харина, директор медицинского страхования СберСтрахования:
Клещи являются переносчиками опасных болезней: энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и других. Инфекции попадают в кровь вместе со слюной паразита, важно не пытаться снять его самостоятельно и оперативно обратиться к врачу. Однако, по нашей статистике, только при каждой второй консультации у специалистов есть возможность исследовать клеща и определить, мог ли он заразить человека. Чаще всего в прошлом году за медицинской помощью из-за укуса обращались жители Иркутской области, Красноярского края, Новосибирской, Челябинской и Свердловской областей.
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