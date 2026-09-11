Новую программу господдержки продавцов маркетплейса запустили в России

Предприниматели, чей бизнес пострадал в результате атак на склады маркетплейса Wildberries, смогут воспользоваться господдержкой. Сегодня начала работу новая программа от Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП.

Льготное финансирование от 500 тысяч до 500 млн рублей компании могут получить на пополнение оборотных средств и на текущие расходы. Это даст возможность закупить необходимое сырье или товар.

Заместитель председателя Правительства России Александр Новак:

Поддержка малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате воздушных атак, находится на постоянном контроле у Правительства. Объединение ресурсов Банка России и Правительства позволило запустить адресную программу для помощи поставщикам и, в особенности, производителям. Банк России предоставляет банкам-участникам программы льготное фондирование под поручительство Корпорации МСП. Кроме того, при недостатке залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться "зонтичным" поручительством Корпорации.

73 банка — участника программы уже принимают заявки, первые выдачи средств начнутся сразу с 11 сентября. "Для предпринимателей, потерявших товарные запасы, сейчас особенно важна возможность оперативно восстановить оборотный капитал. Механизм позволит селлерам привлечь средства и продолжить работу, даст дополнительное время и ресурсы, чтобы восстановить объемы продаж и вернуться к привычному ритму бизнеса", — отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. Совокупный лимит программы поддержки селлеров составляет 50 млрд рублей.

Ранее Минфин России по поручению Правительства России предоставил пострадавшим производителям товаров отсрочку на год по налогам и страховым взносам, поддержку получат компании с ущербом свыше 5% годового дохода.