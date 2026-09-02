Школьники будут изучать историю своего края по госучебникам

Обязательный предмет "История нашего края" с 2027/28 учебного года будет изучаться только по госучебникам. В середине августа были готовы 29 госучебников для 32 регионов, оставшиеся готовятся. Пишут их местные авторские коллективы, оформление и экспертиза - федеральные, сообщил в августе помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Для всех регионов такие учебники планируют выпустить в течение двух лет, позже отметил референт управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов.

Первыми учебник получили школы Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, называется он "История нашего края. Донбасс и Новороссия" и предназначен для изучения в 5–7-х классах, сообщает пресс-служба образовательного проекта "Край родной - моя Россия".

В пресс-службе пояснили, что работа над учебниками продолжалась около двух лет. В авторский коллектив учебников вошли представители всех четырех новых регионов. Это позволило представить максимально достоверный взгляд на историю региона, неразрывную культурную и политическую связь ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Особую роль в проекте сыграло Российское военно-историческое общество (РВИО) и его руководитель Владимир Мединский. ВРИО выступило полноценным экспертным сообществом, оказавшим существенную помощь в доведении текстов до высокого научного, методического и воспитательного уровня, а Мединский стал автором концепции внешнего художественного оформления учебников, что позволило придать изданиям цельный визуальный образ, соответствующий их содержанию и воспитательным задачам. Новые учебники органично дополняют единую государственную линейку по истории под редакцией Владимира Мединского и академика Анатолия Торкунова. Это означает, что школьники Донбасса и Новороссии изучают историю своего края в том же методологическом ключе, что и все школьники России, — через единый подход, общие ценности и полное понимание исторического процесса.

Каждый ученик 5-7 классов четырех новых субъектов РФ получит современное издание, разработанное при поддержке Научно-образовательного союза "Родное слово" и компании "Транснефть", которая выступила спонсором проекта и профинансировала печать и поставку книг в новые регионы.

"Министерство просвещения РФ обратилось именно к нам, потому что компания Транснефть известна своими социальными проектами и инициативами, в том числе по поддержке русского я зыка и сохранению исторической памяти. Мы с радостью поучаствовали в этом очень важном проекте, ведь впервые во всех российских школах начинаются уроки истории родного края. В первую очередь, важно рассказать детям, подросткам, как создавалась Россия, что она из себя представляет сегодня. Формирование и понимание тех исторических тканей, которые в нашем государстве складывались веками, это очень важная задача и для нашей компании", – подчеркнул вице-президент ПАО "Транснефть" Владимир Каланда.

"Создание качественных учебников "История нашего края. Донбасс и Новороссия", привлечение в проект и бизнеса, и общественных организаций России – это наш общий вклад в будущее. Воспитание гражданина и патриота начинается с малого — с любви к семье, к своему дому, к своей улице, к своему городу, к своему краю. Именно так — от семьи к региону, от региона к России — мы формируем ту самую вертикаль смыслов, которая делает наших детей настоящими патриотами своей великой Родины", -- подчеркнул председатель научно-образовательного союза "Родное слово" Константин Деревянко.

Учебники прошли тщательную многоуровневую экспертизу Института российской истории РАН, Московского педагогического государственного университета, Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева, Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества и Российского книжного союза. 22 июня 2026 года учебники включены в федеральный перечень.

Учебники созданы с учётом насыщенной информационной среды, в которой живут дети, и написаны доступным, понятным языком. Два тома общим объёмом 560 страниц содержат 600 иллюстраций, 21 карту и более 1000 вопросов и заданий различного уровня сложности.

Уроки по новым учебникам начнутся во втором полугодии. В пятом классе предусмотрено 34 академических часа, в шестом и седьмом – по 17 часов. Все педагоги пройдут обучение по методике преподавания нового курса и получат методическую поддержку.

Что касается учебников, связанных с историей регионов УрФО, в списке готовых к выпуску их пока нет. Владислав Кононов отметил, что часть учебников - на стадии экспертиз, часть - на подготовке макетов, часть - на подготовке рукописей, но свой государственный учебник по истории края со временем будет в каждом субъекте РФ.