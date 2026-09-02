Кластер "Химическая отрасль" начал работу в в техникуме Тобольска

В Тобольском многопрофильном техникуме открыт кластер среднего профессионального образования "Химическая отрасль", сам техникум стал базовой организацией кластера под эгидой федерального проекта "Профессионалитет", сообщает информцентр правительства ТО.
В рамках программы студенты освоят специальности: аппаратчик-оператор нефтехимического производства; машинист технологических насосов и компрессоров; специалист КИПиА; электромонтер; специалист по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; лаборант и технолог аналитического контроля химических соединений.
Ключевым работодателем-партнером выступит компания "Сибур". Благодаря этому будущие специалисты смогут работать с современным оборудованием, знакомиться с требованиями реального производства и получать больше практической подготовки.
Глава Тобольска Петр Вагин:
Это возможность для молодежи учиться и работать в Тобольске, не уезжая. Здесь они получают профессию, строят карьеру, создают семьи и развивают город. Это наш задел на будущее. Для города это стратегический шаг. 2 400 студентов по всем направлениям, 450 первокурсников, 7 востребованных образовательных программ, 32 современные мастерские, а 82% выпускников – трудоустраиваются сразу после обучения.
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