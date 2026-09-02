Кластер "Химическая отрасль" начал работу в в техникуме Тобольска

В Тобольском многопрофильном техникуме открыт кластер среднего профессионального образования "Химическая отрасль", сам техникум стал базовой организацией кластера под эгидой федерального проекта "Профессионалитет", сообщает информцентр правительства ТО.

В рамках программы студенты освоят специальности: аппаратчик-оператор нефтехимического производства; машинист технологических насосов и компрессоров; специалист КИПиА; электромонтер; специалист по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; лаборант и технолог аналитического контроля химических соединений.

Ключевым работодателем-партнером выступит компания "Сибур". Благодаря этому будущие специалисты смогут работать с современным оборудованием, знакомиться с требованиями реального производства и получать больше практической подготовки.

Глава Тобольска Петр Вагин: