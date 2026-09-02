Рынок сбережений в 2026 году вырастет на 8%

Объем привлеченных средств в российских банках по итогам 2026 года вырастет на 8,1% и достигнет 71 трлн рублей. В 2027 году рынок сбережений может сохранить текущие темпы роста на уровне 8% и достичь 77 трлн рублей. Такой прогноз дал в рамках ВЭФ 2026 заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

"Рынок сбережений демонстрирует устойчивую динамику, это свидетельствует о глубокой структурной трансформации: население рассматривает накопительные продукты не как временное решение, а как базовый инструмент долгосрочного финансового планирования", – отметил Роман Шаехов.

Россияне диверсифицируют свои сбережения, сочетают краткосрочные и долгосрочные депозиты, активно используют накопительные счета для ежедневного управления финансами. Это качественное изменение модели поведения, которое позволит рынку продолжить планомерно расти, считает топ-менеджер ВТБ, добавляя, что видит предпосылки для сохранения этой тенденции в среднесрочной перспективе.