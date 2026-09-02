Имена трех красноармейцев установили тюменские поисковики

Тюменские поисковики установили имена троих красноармейцев во время летнего этапа экспедиции "Вахты Памяти" - ребята работали в Новгородской, Тверской и Смоленской областях.

"Ребята обследовали места боев времён Великой Отечественной войны. Прошло уже более 80 лет, а там по-прежнему находят тех, кто погиб, защищая Родину, и так и не был захоронен. Всего поисковики подняли останки 19 бойцов Красной армии, благодаря найденным при них солдатским медальонам установлены три имени", сообщил губернатор Александр Моор.

Притчин Александр Владимирович, 1916 года рождения. Уроженец села Кипель Юргамышского района Челябинской области (ныне — Курганская область).

Софронов Александр Фёдорович, 1917 года рождения. Уроженец деревни Тумба Верхнетавдинского района Свердловской области.

Талипов Закир Талипович, 1917 года рождения. Рядовой, красноармеец. Уроженец села Амирово Черемшанского района Татарстана. Проходил службу в пограничных войсках НКВД, в/ч 2034 Среднеазиатского округа.

Следующая задача общественников - найти родственников идентифицированных солдат.