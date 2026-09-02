Останки животных обнаружили в лесах у поселка Боровский

Сотрудник Тюменского управления лесами обнаружил в Боровском лесничестве два участка с костями животных, общий объем обнаруженных отходов составляет около 4 кубических метров. О данном факте оперативно сообщили в Управление ветеринарии по Тюменской области для ликвидации отходов, сообщает деплеса ТО.

Информацию передали и в Управление Россельхознадзора для принятия мер по выявлению и привлечению виновных к ответственности в рамках государственного ветеринарного контроля.

"Стихийные захоронения животных опасны для окружающей среды и могут привести к распространению инфекций, загрязнению почвы и воды, а также привлечению диких животных. Утилизация биологических отходов проводится безопасным способом, с соблюдением установленных требований и без вреда для экологии", - отметили в деплеса.