Школы на 4,5 тысяч мест открыли в Тюмени и Винзилях в День знаний

Свыше 256 тысяч школьников сегодня сели за парты в Тюменской области, особенным День знаний стал для жителей микрорайонов "Березняковский"и "Ямальский-1" и улицы Красных Зорь в Тюмени, а также поселка Винзили, где открыли новые школы.

Школа в "Ямальском-1" рассчитана на 1200 мест, остальные на 1101. В каждой современное оснащение, просторные столовые, коридоры, спортзалы и кабинеты оснащены самым современным оборудованием, чтобы у детей был максимум возможностей для получения знаний и проявления всесторонних талантов. По словам губернатора, это уже не просто школы - это современные, комфортные образовательные центры, где есть всё, чтобы отлично учиться и гармонично развиваться.