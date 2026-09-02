Школы на 4,5 тысяч мест открыли в Тюмени и Винзилях в День знаний

18:00 01 сентября 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Свыше 256 тысяч школьников сегодня сели за парты в Тюменской области, особенным День знаний стал для жителей  микрорайонов "Березняковский"и "Ямальский-1" и улицы Красных Зорь в Тюмени, а также поселка Винзили, где открыли новые школы. 

Школа в "Ямальском-1" рассчитана на 1200 мест, остальные на 1101. В каждой современное оснащение, просторные столовые, коридоры, спортзалы и кабинеты оснащены самым современным оборудованием, чтобы у детей был максимум возможностей для получения знаний и проявления всесторонних талантов. По словам губернатора, это уже не просто школы -  это современные, комфортные образовательные центры, где есть всё, чтобы отлично учиться и гармонично развиваться.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2026