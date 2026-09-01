В Тюмени отметили 35-летие легендарного ОМОНа: первый отряд новой России

Сегодня исполняется 35 лет со дня образования тюменского ОМОНа — подразделения, ставшего первым спецотрядом милиции, созданным в постсоветской России. Юбилейную дату в управлении Росгвардии по Тюменской области отметили торжественными мероприятиями, главным акцентом которых стало открытие уникальной фотовыставки.

История отряда берет начало 31 августа 1991 года, когда после событий ГКЧП в Тюмень из Латвии был передислоцирован личный состав Рижского ОМОНа. Именно на базе прибывших бойцов и спецроты ППС УВД Тюменского облисполкома был сформирован новый отряд, которому суждено было войти в историю как первый ОМОН новой России.

В преддверии юбилея для гостей праздника была развернута ретроспективная экспозиция "НАШИ". Автор проекта — известный фотожурналист-военкор Сергей Русанов. В 100 кадрах он запечатлел летопись подразделения: от первого дежурства на тюменских улицах в сентябре 1991 года до выполнения боевых задач в "горячих точках" — Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане и в зоне проведения специальной военной операции.

В течение сентября выставку смогут увидеть действующие бойцы спецподразделения в месте их постоянной дислокации. А уже в октябре экспозиция переедет в здание Тюменской областной думы — народные избранники оказали содействие в организации этого масштабного медиапроекта, призванного сохранить память о героической истории тюменского ОМОНа.