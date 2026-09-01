Патрули ГАИ будут дежурить у тюменских школ

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области организовали дежурство возле школ - в первые десять дней учебного года они будут ежедневно контролировать движение у школ и по опасным пешеходным переходам в то время, когда дети идут в школу.
"Мы призываем водителей сбавить скорость в населенных пунктах до 40 километров в час, а во дворах – до 5 километров в час", – отметили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.
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