Патрули ГАИ будут дежурить у тюменских школ

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области организовали дежурство возле школ - в первые десять дней учебного года они будут ежедневно контролировать движение у школ и по опасным пешеходным переходам в то время, когда дети идут в школу.

"Мы призываем водителей сбавить скорость в населенных пунктах до 40 километров в час, а во дворах – до 5 километров в час", – отметили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.